Во сколько обойдется отдых в Абхазии и Грузии этим летом

Туроператоры рассказали, во сколько обойдется тур в Абхазию или Грузию этим летом. Стоимость недельного отдыха в трехзвездочном отеле на одного человека составит 60 тыс рублей.

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Туроператоры рассказали о стоимости туров в Грузию и Абхазию этим летом. Так, в обоих направлениях недельный тур на одного человека обойдется в пределах 60 тыс рублей.

Такие данные в разговоре с NEWS.ru приводит компания FUN & SUN, уточняя, что речь идет об отдыхе в трехзвездочном отеле.

При этом туры в Абхазию также включают перелет до Сочи, бесплатный трансфер и трехразовое питание. Тур в Грузию включает перелет и завтрак в отеле.

Пятидневный отдых в Турции по системе «ультра все включено» обойдется в 73 тысячи рублей. Но при этом проживать туристы будут в отеле пять звезд.

Если говорить об Египте и ОАЭ, здесь можно отдохнуть за 75-77 тыс рублей. Стоимость тура в Эмираты входит одноразовое питание.

Ранее сообщалось, что более 300 российских туристов были вынуждены срочно менять отель в Хургаде из-за антисанитарии. В Венеции вернут туристический налог.