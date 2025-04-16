Эвакуация российских туристов из отеля в Египте: чем все закончилось

В отеле White Valley Hotel 4* в Хургаде возобновлена подача электроэнергии. Туристы возвращаются в свои номера. Об этом редакции TourDom.ru рассказала руководитель туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная.

По ее словам, решение о временном переезде в другой отель – в Hawaii Le Jardin 4* на том же курорте – вчера приняли 194 гостя, остальные 50 человек решили остаться. На новом месте проживания туристам предоставили поздний ужин – до 01:00 16-го.

После устранения аварии в White Valley Hotel туроператор предоставил клиентам выбор – переехать в изначально забронированную гостиницу или продолжить отдых в Hawaii Le Jardin. Большинство предпочли вернуться.

Жалоб от туристов на сервис в отеле White Valley Hotel к туроператору не поступало.

Ранее официальный представитель генконсула РФ в Хургаде Никита Шили опроверг информацию о вынужденном массовом переселении российских туристов из отеля White Valley Hotel. По его словам, факты были преувеличены. Действительно, отмечались отдельные перебои с электричеством, а некоторые туристы выражали недовольство организацией питания. Однако после поступления жалоб всем желающим была предоставлена возможность сменить место проживания.