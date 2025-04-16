В АТОР отреагировали на переселение 300 россиян из отеля в Хургаде

Ассоциация туроператоров России (АТОР) проверяет информацию и выясняет обстоятельства экстренного переселения 300 россиян из отеля в Хургаде из-за антисанитарии, сообщили ТАСС в организации.

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"Туроператоры на связи с туристами и партнерами принимающей стороны", - говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что более 300 российских туристов пришлось экстренно переселять в другой отель из-за антисанитарии и отсутствия электричества в гостинице Хургады.