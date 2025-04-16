Россиян переселили из отеля без света в гостиницу с тараканами в Египте

Отдыхающих на египетском курорте Хургада граждан России переселили из отеля White Valley Palace из-за отсутствия электричества и грязной посуды в гостиницу Hawaii, где туристы обнаружили тараканов и «убитые» номера.

По словам одной из путешественниц, особо серьезных проблем с чистотой в первом отеле не было, однако после отключения света туроператор принял решение о переселении. Она отметила, что большинство соотечественников преувеличивали проблемы в White Valley Palace.

Туристка пожаловалась, что уже во втором отеле без удобного выхода к прибрежной полосе ее заселили в старый и грязный номер. Кроме того, другие россияне даже пожаловались на отравления после ужина в этой гостинице.

— Я сейчас хожу днем по номеру, в который нас переселили и, честно, вообще не то... Пока все ушатанное, все такое стремное, — передает слова путешественницы «Газета.ru».

Туроператоры «Библио-Глобус», Pegas Touristik и Anex Tour переселили более 300 российских путешественников. При этом работники отеля White Valley Palace считают, что никаких проблем нет, и гостиница продолжила работать дальше.