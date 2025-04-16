Более 300 россиян внезапно эвакуировали из отеля в Египте

Более 300 российских туристов в Египте пришлось экстренно переселять в другой отель из-за антисанитарии и отсутствия электричества, пишет SHOT.

В публикации говорится, что отдых клиентам трех туристических компаний испортили в отеле White Valley Palace в Хургаде.

Отмечается, что заведение оказалось совершенно не готово к открытию сезона: свет в отеле отключали минимум на восемь часов, там периодически не работал Wi-Fi, в номерах не убирались, а кафетерий был полон грязной посуды.

Туристы пожаловались в свои компании и минувшей ночью их экстренно развезли на автобусах по другим отелям.

При этом утверждается, что сами работники White Valley Palace не поняли, в чем причина недовольства гостей. В истории разбирается туристическая полиция.