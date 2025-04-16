Стало известно, сколько посетило Катар россиян в 2024 году

В прошлом году Катар посетили 80 тыс. граждан России. Об этом RT рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Катара доктор Маджид Аль-Ансари.

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«Наблюдается большое количество визитов между двумя странами, и не только касаясь чиновников, но и обычных граждан. За 2024 год Катар посетили около 80 тыс. российских граждан с целью туризма», — отметил он.

Аль-Ансари назвал такой показатель огромной цифрой по сравнению с общим количеством туристов, которые посетили Катар в прошлом году.

Ранее стало известно, что популярность Абхазии и Катара на майские праздники среди россиян выросла в четыре раза.