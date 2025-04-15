Сколько стоит добраться из Москвы в Сухум

После открытия продаж билетов на прямые авиарейсы в Абхазию у туристов появился выбор: добираться до Сухума из Москвы напрямую новым способом или по старинке через аэропорт Сочи. Выяснили, в какую сумму обойдется дорога и сколько времени потратят пассажиры в обоих случаях. Для сравнения брали стоимость поездки в период с 17 по 31 мая, поскольку на момент написания новости бронирование авиабилетов на июнь было недоступно.

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Слетать в Сухум из Внуково рейсами RT 707/708 «ЮВТ Аэро» можно за 25 тыс. руб. в обе стороны. Перелет займет 3 часа 50 минут. В ручную кладь пассажир сможет бесплатно взять до 5 кг, в багаж – до 10.

Авиабилеты из Москвы в Сочи в указанный период можно взять минимум за 14 тыс. руб., по такой цене их продают «Уральские авиалинии». Вылет из Домодедово, за провоз чемодана придется доплатить около 4 тыс. Почти за те же деньги – 15 тыс. – предлагают улететь в Адлер из Шереметьево авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа», есть выбор рейсов. Доплата за багаж составит 4,5–5 тыс. На дорогу до главного курорта Краснодарского края путешественники потратят 3,5 часа.

Сочинский аэропорт находится совсем близко от границы с Абхазией – порядка 30 км от КПП Псоу. Тем не менее ехать на поезде 303М до Сухума туристам придется долго: по данным сайта РЖД, 6 часов от вокзала Сочи и 5 часов – от Адлера. В летний период состав ходит ежедневно в 04:39. Билет в плацкарте продается за 1,7 тыс. руб., в купе – за 2,7 тыс., есть и СВ – за 6. Очевидно, длительный переезд объясняется в том числе и прохождением границы. Но для туристов важнее другое – в сутки в Абхазию идет всего один поезд, так что под него придется подбирать авиарейс из Москвы.

Другие составы по маршруту Сочи – Сухум на выбранные даты не запланированы. С 23 мая добавится состав из Петербурга № 479.

«Ласточка» Сочи – Гагра № 922/921, маршрут которой в этом году продлили до Сухума, будет курсировать с 30 апреля по 12 мая, с 28 мая по 6 октября, один раз в день. Этот состав идет чуть быстрее обычного – до Гагры он ранее доезжал за 4 часа 15 минут.

Остальные варианты более сложные с точки зрения логистики. Если заказывать такси до КПП Псоу через Яндекс.Go, дорога займет 18 минут и обойдется в 800 руб. Проезд на автобусе, согласно Яндекс Картам, продлится 1 час 10 минут. После пешего перехода границы туристам придется снова вызывать такси – уже до курорта. Например, до Сухума водитель отвезет за 4,7 тыс. руб., дорога займет 2 часа.

Таким образом, комбинируя перелет из Москвы в Сочи с багажом и проезд в плацкартном вагоне до Сухума, туристы доберутся на курорт за 22 тыс. руб. в обе стороны. Но в этом случае придется подстраиваться под единственный ежедневный поезд из Адлера в Абхазию. Прямой перелет из столицы будет чуть дороже (25 тыс.), но зато менее утомителен. Правда, и он выполняется раз в неделю. Потому вариант с двумя такси – сначала до абхазской границы, а далее уже до курорта – для многих любителей Абхазии по-прежнему останется более предпочтительным. Но он и самый дорогой.

Напомним, на лето в продаже должны появиться туры в Абхазию от туроператора Библио-Глобус с перелетом из Москвы в Сухум авиакомпанией iFly.