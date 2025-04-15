Россия предложила расширить авиасообщение с Индонезией, добавив прямые рейсы в Денпасар, а также поставив программы в другие аэропорты страны. Об этом рассказал министр-координатор по экономическим вопросам республики Эйрлангги Хартарто.

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По его словам, инициатива была озвучена во время встречи первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова с главой Индонезии Прабово Субианто в Джакарте. Сейчас прямые рейсы выполняются «Аэрофлотом» из Москвы на Бали, хотя сам Хартарто ранее предлагал российской стороне запустить полетную программу и в Джакарту, что могло бы ускорить развитие делового сотрудничества.

Национальный перевозчик в вопросе расширения авиасообщения на многих туристических направлениях, как правило, ориентируется на потребности своего ключевого партнера – Библио-Глобуса. При этом, как рассказал информированный источник, авиакомпания и туроператор пока не обсуждают новые рейсы в Индонезию.

Более того, Правительство РФ призывает отечественных перевозчиков сосредоточиться на транспортной доступности внутренних курортов и только после этого планировать дополнительные программы за рубеж.

Стоит отметить, что в нынешних реалиях авиакомпаниям логичнее в качестве приоритетов для дальнемагистральных судов выбирать массовые туристические направления, например Таиланд. А прямые рейсы в Индонезию, в частности на Ломбок, и в прежние времена пользовались умеренным спросом у россиян. Джакарта, о которой говорил Хартарто, вряд ли будет востребована у туристов при наличии прямых перелетов на Бали.