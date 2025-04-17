Из Владивостока запустят турпоезд в северокорейский Раджин

Приморье остается единственным регионом России, откуда можно попасть в КНДР. 8 мая состоится первый рейс нового поезда по маршруту Владивосток – Раджин, что сделает поездки еще доступнее для туристов со всей страны.

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«Мы развиваем сотрудничество с дружественной нам Корейской Народно-Демократической Республикой, особенно в гуманитарной сфере. Сегодня с КНДР Приморье связывает регулярное авиасообщение по маршруту Владивосток – Пхеньян и железнодорожное по маршруту Хасан – Туманган. А 8 мая состоится первая туристическая поездка на новом поезде Владивосток – Раджин», – сообщил министр международных и внешнеэкономических связей Приморского края Константин Сидоренко.

Маршрут запускают в преддверии празднования 80-летия окончания Великой Отечественной войны и освобождения Кореи от японского милитаризма. Сидоренко подчеркнул, что в северокорейских городах, включая Раджин, сохранились памятники советским воинам, погибшим во время Второй мировой войны. Местные власти поддерживают их в хорошем состоянии, что свидетельствует об уважительном отношении к совместной истории. Запуск поезда позволит российским туристам посещать эти памятные места, а также будет способствовать развитию гуманитарных связей между странами.

Ранее «ФедералПресс» писал, что планируется несколько таких поездов, и если спрос будет высоким, возможно, частота рейсов увеличится. Уже запланированы поездки на июль, август и октябрь. Кроме того, 24–26 января успешно прошел первый тестовый рейс пассажирского поезда по маршруту Владивосток – Хасан – Туманган – Раджин. В целом в этом году у туристов появятся новые варианты для отдыха в Северной Корее, включая комбинированные маршруты авиалиний и железных дорог.