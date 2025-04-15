Рубль укрепляется: стоит ли сейчас отдавать деньги за туры

Рубль продолжает укрепляться уже третий месяц. Курс, установленный Банком России на сегодня, 15 апреля, составляет 82,77 руб. за доллар США, это на 1,24 руб. меньше, чем днем ранее. А с 15 января американская валюта подешевела по отношению к российской на 20,76 руб. – почти на 25%. К евро рубль вырос за тот же период не столь значительно, но тоже заметно – на 13%.

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Перед туристами, покупавшими туры за границу на лето по акциям раннего бронирования и вносившими лишь часть стоимости, сейчас дилемма: срочно доплачивать до полной цены, воспользовавшись выгодным курсом, или же выжидать, надеясь на дальнейшее укрепление рубля. Многие рассчитывают, что наша валюта еще больше вырастет к европейской и американской.

«Ажиотаж с доплатами был в середине марта, когда доллар проседал до минимального с начала года значения (19 марта курс опускался до 81,5 руб. – Ред.), а сейчас большинство выжидает до последнего», – поделился наблюдениями турагент Андрей Федоров, член редколлегии «ТурДома».

А один из участников обсуждения темы в тг-чате для профессионалов туризма «Курилка ТурДома 2.0» не без юмора заметил:

«Локти сейчас кусают те, кто полностью оплатил туры на лето в январе-феврале, ожидая, что доллар будет по 120 руб».

Впрочем, утверждение спорное, ведь тогда действовали значительные скидки, в том числе от самых популярных отелей.

Финансисты сомневаются в долгосрочности тренда на укрепление рубля. Не исключено, что сейчас подходящий момент для доплат за туры, иначе туристы могут упустить выгоду. Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков в комментарии порталу TourDom.ru напомнил: в закон о бюджете на 2025 год заложена среднегодовая стоимость доллара на уровне 96,5 руб. Несоблюдение этого показателя может привести к дисбалансу доходов и расходов. Если на горизонте одного-двух месяцев не произойдет позитивных для отечественной экономики геополитических событий, например частичного снятия санкций, финансовым властям придется принимать меры по некоторому ослаблению российской валюты, считает специалист.

Ранее мы писали, что туристы стали активнее покупать на майские праздники туры в Египет и ОАЭ.