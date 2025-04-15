В России открылись продажи билетов в Абхазию после 30-летнего перерыва

В России открыты продажи авиабилетов на рейсы в столицу Абхазии, город Сухум. Об этом рассказали в Минтрансе.

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"По результатам работы, проведенной Минтрансом и Росавиацией совместно с российскими авиаперевозчиками, открыты продажи авиабилетов на рейсы в Сухум", - следует из сообщения.

Первый рейс планируется на 3 мая авиакомпании "ЮВТ АЭРО". Он пройдет по маршруту Внуково-Сухум. Также 6 мая стартуют полеты авиакомпании "Икар" из Нижнего Новгорода.

В пресс-службе отметили, что регулярное прямое воздушное сообщение будет возобновлено после перерыва более чем в 30 лет.