Пешие маршруты Белоруссии: куда отправиться на природу без подготовки

Белоруссия — отличное направление для пеших прогулок и походов с палатками. Богатая природа с лесами, озёрами, болотами и реками делает маршруты разнообразными, а пройти их смогут даже новички. Узнать, где погулять и отдохнуть от города, можно на сайте Новости Беларуси.

Среди популярных мест — Налибокская пуща. Здесь есть короткая экотропа «Белокорец» (1,3 км) с арт-объектами и информацией о природе — идеально для прогулок с детьми. Опытным подойдут многодневные походы. В Мядельском районе находится маршрут «Голубые озёра» (около 4 км) — ухоженная тропа через лес и вдоль родников. Ельня в Витебской области предлагает деревянный настил с обзорными точками и возможностью понаблюдать за птицами — особенно красиво осенью.

На сайте AdventureTime — десятки маршрутов с GPS-треками: от Ракова до Малявок, к озеру Бездонка и по заказнику «Слонимский». Есть варианты на два дня с ночёвками и переходами через ручьи. Любителям культуры подойдут маршруты по Полесью: Пинск, деревни, храмы и музеи. А в Минске — прогулки по центру, паркам и набережным.

Для походов достаточно удобной обуви, одежды по погоде и воды. Важно учитывать правила охраняемых зон. Пешие маршруты по Белоруссии — это способ открыть малоизвестные уголки природы и культурное наследие страны.