Авиакомпания отменяет рейсы на Кубу из Москвы

Венесуэльская авиакомпания Conviasa не будет выполнять в летнем сезоне полеты по маршруту Москва – Гавана – Каракас на рейсах V0 495 / V0 491. Как пояснили редакции TourDom.ru в представительстве перевозчика, последний вылет из аэропорта Внуково намечен на 17 мая. Причину авиакомпания не комментирует.

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Туроператор Fun&Sun, формировавший туры на Кубу с этим перелетом, предложил своим клиентам несколько вариантов. Один из них – сохранить наземное обслуживание (отель и страхование) и добираться на Кубу самостоятельно. Туристы могут перебронировать тур на другое направление в рамках полетной программы туркомпании, например на Таиланд или Вьетнам, перенос денег при этом выполнят по текущему курсу. Возможна также аннуляция заявки и полный возврат.

По данным аэропорта Внуково, Conviasa продолжит возить пассажиров из Москвы в Каракас прямыми рейсами V0 770.

Сейчас в кубинскую столицу из Шереметьево выполняет рейсы авиакомпания «Россия». В курортный Варадеро, помимо этого перевозчика, также можно добраться на самолетах Nordwind.

Ранее TourDom.ru писал, что в Минтуризма Венесуэлы решили возобновить авиаперевозку из Москвы на остров Маргарита, в аэропорт Порламар. Однако представитель Conviasa в России заявил, что эти планы слишком оптимистичны: авиакомпания пока не направляла запросов о выполнении прямых рейсов по маршруту в летнем сезоне – 2025.