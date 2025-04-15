Куда поехать на море в октябре 2025 года: лучшие направления для отдыха

Пляжный отдых в октябре — отличная идея для отпуска. В это время температура воздуха на заграничных курортах становится комфортнее, вода прогрета, туристов меньше, а стоимость отдыха в середине осени весьма привлекательна. «Лента.ру» рассказывает, куда поехать на море в октябре и чем отличаются лучшие курорты.

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Лучшие направления для отпуска в октябре

В России в середине осени уже холодно: если в самом начале месяца температура воздуха в Сочи держится на уровне 24-26 градусов тепла, то в середине и конце октября падает до 18-20. Море тоже прохладное: 20-22 градуса, купаться в нем может быть комфортно не всем.

В Турции купаться можно примерно до середины октября, а в начале месяца на Анталийском побережье (Анталья, Алания, Кемер, Сиде, Белек) еще продолжается привычная жара. Температура воды при этом держится на отметке 24 градуса Цельсия. На западе страны, на Эгейском море, уже с начала месяца может быть прохладно для купания.

В Египте в октябре купальный сезон в разгаре: в середине осени в Шарм-эш-Шейхе держится жара в районе 30-35 градусов, ночью столбики термометра немного опускаются — до 27 градусов. Температура воды — 28 градусов. Примерно такая же ситуация в Хургаде.

В то же время в октябре заканчивается или начинается купальный сезон на многих других менее популярных курортах, в том числе в Азии и на Карибах.

Средиземное море

В октябре на Средиземноморье не жарко, море теплое, древние города, архитектура и природа, как всегда, красивы, а еда — изысканна, говорит в беседе с «Лентой.ру» PR-менеджер сервиса бронирования МТС Travel Анастасия Яковлева. По ее словам, это идеальное время для экскурсий и прогулок. Однако утром и вечером здесь может быть прохладно, а в октябре ближе к концу месяца нередки дожди, но обычно они проходят вечером и ночью.

На курортах Средиземного моря осень — это бархатный сезон, когда море еще теплое, но при этом на улице нет изнуряющей жары

Руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина добавила, что официально пляжный сезон на Средиземном море заканчивается 15 ноября.

Турция

Как добраться: прямой перелет из Москвы в Стамбул, Анталью, Бодрум и Даламан займет от четырех часов.

Стоимость отдыха: забронировать отель на двоих в Анталье в октябре можно от трех тысяч рублей в сутки. Цены на авиабилеты из Москвы стартуют от 17 тысяч рублей на человека.

Погода: средняя температура воздуха и воды в Турции в октябре — плюс 25 градусов.

По словам Анастасии Яковлевой, Турция возглавляет список средиземноморских стран, где в октябре самое теплое море. В Аланье, Анталье, Белеке, Сиде средняя температура воды — около 25 градусов. При этом спрос на турецкие курорты в октябре ниже, чем летом, и у авиакомпаний часто появляются горящие предложения по перелетам в эту страну. В Турцию россиянам виза не нужна, в стране развита система «Все включено», что является дополнительными преимуществами этого направления, которое особенно любят семьи с детьми.

Крит

Как добраться: перелет из Москвы в Ираклион с двумя пересадками (в Стамбуле и Афинах) займет от 9,5 часа.

Стоимость отдыха: забронировать отель на двоих на Крите можно от 3 тысяч рублей в сутки. Цены на авиабилеты из Москвы в зависимости от времени в пути — от 26 до 82 тысяч рублей на человека.

Погода: средняя температура воздуха на Крите в октябре — плюс 23,5 градуса, воды в морской прибрежной зоне — плюс 25 градусов, к концу месяца — на 2-3 градуса ниже.

В Греции в середине осени тепло и солнечно, однако ближе к концу октября холодает — что, впрочем, ничуть не мешает взять экскурсию в какой-нибудь древний город.

Отдохнуть в октябре на море можно, посетив остров Крит. Также стоит обратить внимание на острова Эгейского моря. Для комфортного пляжного отдыха в первой половине месяца подходят курорты на Ионическом море, а также Пелопоннес, особенно в теплом заливе Арголикос.

В настоящее время в Грецию из России нет прямых перелетов, кроме того, туда необходима виза. Однако, по нашим наблюдениям, именно Греция наряду с Испанией проще всего открывают россиянам шенген, — Любовь Воронина, руководитель международных проектов и управляющий директор

Италия

Как добраться: перелет из Москвы в Катанию (Сицилия) с одной пересадкой (в Стамбуле) займет от 10 часов.

Стоимость отдыха: забронировать отель на двоих на Сицилии можно от 5,5 тысячи рублей в сутки. Цены на авиабилеты из Москвы стартуют от 33 тысяч рублей на человека.

Погода: средняя температура воздуха и воды на Сицилии в октябре — плюс 23 градуса.

В Италии средние температуры октября ниже, чем в Турции или на Крите, а перепады сильнее — на севере по ночам столбики термометров могут опускаться до плюс десяти градусов. Поэтому, если душа просит пляжного отдыха, Анастасия Яковлева советует планировать путешествие в первой половине месяца. Потому что в конце месяца даже на юге — например, на Сицилии — может быть прохладно и дождливо.

Другие направления

На курортах Испании — например, Коста-Бланке, Коста-дель-Соль — температура воздуха в октябре может достигать плюс 28 градусов, а воды плюс 25 градусов, поэтому еще можно купаться и загорать. Кроме того, как отмечает Любовь Воронина, испанцы открывают шенген россиянам. Ближе к ноябрю в регион приходят шквалистые ветры, а в море становится сложно купаться из-за высоких волн.

Впрочем, выбирая место для отдыха в середине осени, можно рассмотреть и другие средиземноморские направления — к примеру, задуматься о том, чтобы посетить Тунис в октябре или отправиться в путешествие на Кипр.

Именно на Кипре среди всех стран Средиземного моря сейчас наиболее массовый туризм. Визы туда предоставляются хорошо, а перелет занимает около 11 часов Любовь Воронина руководитель международных проектов и управляющий директор

Юго-Восточная Азия

Октябрь в Юго-Восточной Азии — переходный месяц для муссонов, поэтому погода в регионе в середине осени может быть нестабильна. Однако именно в это время там начинается пляжный сезон: возможно, будет еще немного облачно, но уже очень жарко.

Таиланд

Как добраться: прямой перелет из Москвы на Пхукет займет 9 часов 30 минут.

Стоимость отдыха: цены на отели в Таиланде в октябре стартуют от 1,7 тысячи рублей. Билет до Бангкока в октябре можно найти от 30 тысяч рублей.

Погода: температура воздуха и морской воды в Таиланде в октябре достигает плюс 30 градусов.

Октябрьские туры в Таиланд популярны у туристов: в стране продолжается сезон дождей — тропический ливень не редкость — но они зачастую кратковременные, и после них можно спокойно загорать. При этом на пляжах гораздо меньше отдыхающих, а цены на отели ниже. Комфортнее становится в конце месяца — «высокий» сезон в стране начинается в ноябре. В октябре суше всего в провинциях Самуи, Хуа Хин и Самет, отмечает Анастасия Яковлева.

Наиболее популярные курорты Таиланда располагаются в Сиамском заливе и в Андаманском море, говорит в беседе с «Лентой.ру» PR-менеджер «Яндекс Путешествий» Дарья Шулик. У берегов Сиамского залива, части Южно-Китайского моря, находятся курорты Паттайя, Районг, Хуахин и остров Самуи. Максимальная глубина здесь составляет всего 80 метров, средняя — около 45-50 метров. Вода в заливе на пару градусов теплее, чем в Андаманском море.

По разнообразию коралловых рифов и других обитателей Андаманское море превосходит залив, но зато в этой части Таиланда слабые течения, поэтому заняться дайвингом и познакомиться с подводным миром здесь комфортно могут даже начинающие, — Дарья Шулик, PR-менеджер

Андаманское море, относящееся к Индийскому океану, славится чистой и прозрачной водой, в которой можно увидеть морское дно с богатым подводным миром на глубине нескольких метров. Здесь находятся курорты Пхукет и Краби, поражающие красками коралловых рифов, впечатляющими скалами и богатой подводной жизнью. Дайвинг в Андаманском море считается одним из лучших в мире.

Вьетнам

Как добраться: перелет из Москвы в Ханой с одной пересадкой займет от 13 часов.

Стоимость отдыха: цены на отели во Вьетнаме в октябре стартуют от двух тысяч рублей. Долететь до Ханоя в октябре можно по цене от 37 тысяч рублей.

Погода: температура воздуха в октябре во Вьетнаме достигает плюс 30 градусов, морской воды — плюс 28 градусов.

Во Вьетнаме в октябре часто идут дожди во второй половине дня, а влажность воздуха превышает 80 процентов. В таких условиях средние плюс 28-30 градусов ощущаются гораздо жарче, так что тем, кто плохо переносит высокие температуры либо имеет проблемы с сердцем или легкими, лучше рассмотреть другие варианты, говорит Анастасия Яковлева.

В октябре отличной идеей будет отправиться на север Вьетнама, где располагается бухта Халонг и столица Вьетнама — Ханой. На юге страны местные жители начинают подготовку к высокому сезону, поэтому есть шанс насладиться отдыхом в Нячанге по выгодным ценам, — Дарья Шулик, PR-менеджер

Ханой — это оживленный город, сочетающий в себе элементы Востока и Запада, где современные небоскребы соседствуют с древними храмами и зданиями колониальной эпохи. Север Вьетнама также славится своими национальными парками, рисовыми полями и чайными плантациями, предлагая туристам возможность познакомиться с природой и культурой этого региона.

Бухта Халонг в Тонкинском заливе Южно-китайского моря по легенде когда-то была домом для огромного дракона, который ушел в море, заполнив лощину водой. В бухте множество островов, пещер, скал, утесов и живописных гротов.

Выбирая, куда поехать в октябре, обратите внимание и на Нячанг, который называют пляжной столицей Вьетнама. Это шумный и большой курорт, предлагающий жилье на любой вкус. Широкая береговая линия, развитая инфраструктура и песчаные пляжи делают Нячанг идеальным местом для отдыха.

Особой популярностью пользуется Центральный пляж (Нячанг-Бич). Здесь вы можете посетить остров Винперл с дельфинарием, насладиться минеральными источниками и попробовать себя в дайвинге, — Дарья Шулик, PR-менеджер

Другие направления

Любители отдыха в середине осени могут присмотреться и к другим направлениям Юго-Восточной Азии. В частности, по словам Анастасии Яковлевой, в Индонезии и Сингапуре в октябре тепло, хотя зонтик на прогулке не будет лишним. Зато в Корее сухо, ясно и красиво — самый расцвет золотой осени.

В Китае кое-где — например, на Хайнане — можно купаться и загорать. А еще это благоприятный период, чтобы поездить по северным районам, — Анастасия Яковлева, PR-менеджер

Любовь Воронина дополняет, что туроператоры с нетерпением ждут запуск прямых рейсов от «Аэрофлота» на индонезийский остров Бали. Впрочем, туры в Индонезию, особенно на прямых рейсах, по стоимости будут выше, чем в Таиланд или во Вьетнам.

Карибские острова

На Карибах в октябре жарко: днем до плюс 31 градуса, ночью около плюс 22–24, а море прогревается до 28–29 градусов. Правда, тропический ливень с грозой может помешать купанию, а морские прогулки могут быть рискованными из-за штормов и ураганов.

Куба

Как добраться: перелет из Москвы в Гавану с одной пересадкой (в Стамбуле) займет почти 19 часов.

Стоимость отдыха: цены на отели на Кубе в октябре стартуют от двух тысяч рублей. Долететь до Гаваны в октябре можно по цене от 78 тысяч рублей.

Погода: температура воздуха в октябре на Кубе держится в районе плюс 28-30 градусов, морской воды — плюс 25-30 градусов.

На Кубе в октябре заканчивается сезон дождей, хоть сильные ливни и штормы иногда возможны. В остальном там хорошо и лежать на пляже, и ездить с экскурсиями. Но стоит иметь в виду, что октябрь на Кубе — все еще низкий сезон, и в небольших отелях могут случаться сбои в электроснабжении и подаче питьевой воды, поэтому отдых с детьми на острове в это время может быть не лучшей идеей.

Куба — это остров, где всегда тепло. С октября по апрель здесь наступает высокий сезон, когда меньше осадков, а солнце светит особенно ярко. Можно отправиться в курортный город Варадеро или посетить столицу страны — Гавану Дарья Шулик PR-менеджер

Варадеро расположен на узкой песчаной косе протяженностью 25 километров, которая уходит в Атлантический океан. Здесь находятся отели международных сетей, рестораны, клубы и гавани с яхтами. Варадеро — это закрытая туристическая зона, где можно насладиться красивыми пляжами и чистейшим океаном.

А в столице Кубы главные достопримечательности находятся в Старой Гаване — историческом центре страны. В 1980-х Старую Гавану даже ЮНЕСКО.

Доминикана

Как добраться: перелет из Москвы в Пунта Кану с двумя пересадками займет сутки, а то и дольше.

Стоимость отдыха: цены на отели в Доминикане в октябре стартуют от двух тысяч рублей. Долететь до Пунта Каны в октябре можно по цене от 63 тысяч рублей.

Погода: температура воздуха в октябре на Доминикане держится в районе плюс 29-31 градуса, морской воды — плюс 28-29 градусов.

В Доминикане октябрь — период перехода от низкого сезона к высокому и время пляжного отдыха: в начале месяца здесь жарко, к середине температура воздуха снижается до плюс 29 градусов днем и до плюс 22 градусов ночью. Погода капризна, возможны дожди — особенно на юге. А еще влажность здесь стабильно высокая — от 65 до 95 процентов.

В октябре в Доминикане можно наслаждаться морскими прогулками. В целом погода становится более комфортной, а температура воды остается очень теплой. Этот месяц отлично подходит для экскурсионных поездок по стране Дарья Шулик PR-менеджер

В частности, в Доминикане можно познакомиться с природой и культурой острова и посетить столицу — Санто-Доминго. Для пляжного отдыха идеально подойдет курорт Пунта-Кана, где можно наслаждаться пляжами и вечерними развлечениями. Тем, кто ищет спокойствия и уединения, стоит обратить внимание на Саману. А для любителей серфинга отлично подойдет Бока-Чика.

Другие направления

Планируя, куда поехать в октябре, можно рассмотреть и такую страну, как Барбадос. Правда, середина осени там — это самое влажное время в году: дожди на Барбадосе могут идти три недели из четырех при средней температуре воздуха около плюс 30 градусов. При этом Барбадос считается экзотическим и весьма труднодоступным направлением, отмечает Любовь Воронина.

Индийский океан

Мальдивы

Как добраться: прямой перелет из Москвы в Мале займет 8 часов 50 минут.

Стоимость отдыха: цены на отели на Мальдивах в октябре стартуют от 6,5 тысячи рублей. Долететь до Мале в октябре можно по цене от 28 тысяч рублей.

Погода: температура воздуха в октябре на Мальдивах держится в районе плюс 30 градусов, морской воды — плюс 28 градусов.

На Мальдивах из-за ослабевающего влияния муссона влажно (более 80 процентов), бывают короткие, чаще вечерние, осадки, а в середине месяца обычно становится ветрено. В целом, по словам Анастасии Яковлевой, погода на островах в это время непредсказуема, так что важно внимательно подходить к выбору атолла.

На Мальдивах стоит обратить внимание на водные развлечения. Самый простой и доступный вариант — снорклинг. Прямо у берега можно увидеть красоту подводного мира: разноцветных рыбок, кораллы и морские растения, — Дарья Шулик, PR-менеджер

Для встречи с более экзотическими обитателями, такими как морские черепахи, акулы, скаты манта и дельфины, стоит отправиться на организованные дайвинг-экскурсии. Также Мальдивы — это идеальное место для любителей рыбалки — с лодки несложно поймать рифовую рыбу на леску.

Шри-Ланка

Как добраться: перелет из Москвы в Коломбо с одной пересадкой (в Шардже) займет 11 часов 20 минут.

Стоимость отдыха: цены на отели на Шри-Ланке в октябре стартуют от 1,8 тысячи рублей. Долететь до Коломбо в октябре можно по цене от 25 тысяч рублей.

Погода: температура воздуха в октябре на Шри-Ланке держится в районе плюс 32 градусов, морской воды — плюс 29 градусов.

С октября по апрель идеальное время для отдыха на юго-западе острова. С мая по сентябрь лучше отправиться на северо-восток. Среди курортов Юго-Западного побережья в октябре для туристов особенно привлекательны Мирисса и Галле.

Как говорит Дарья Шулик, в Мириссе туристы найдут белый песок, голубую воду и возможность поплавать с черепахами. Галле известен своим фортом XVI века, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, здесь можно прогуляться по стенам крепости, подняться на маяк, посетить церковь и мечеть, а также заглянуть в местные магазинчики и антикварные лавки.

Сейшелы

Как добраться: прямой перелет из Москвы в Маэ займет 8 часов 50 минут.

Стоимость отдыха: цены на отели на Сейшельских островах в октябре стартуют от 7,5 тысячи рублей. Долететь до Маэ в октябре можно за 46 тысяч рублей.

Погода: средняя температура воздуха и воды на Сейшелах в октябре — около плюс 28 градусов.

Сейшелы — это тропический рай, где круглый год царит комфортная погода. Причем эти острова — хранители богатой истории, в прошлом они служили убежищем для пиратов. Остров Маэ — самый населенный и популярный среди туристов. Здесь можно насладиться пляжным отдыхом, прогуляться по улочкам столицы, а также посетить местные рынки и музеи.

С вершины горы Морн Блан, самой высокой точки Маэ, открывается захватывающий вид на западное побережье острова. Стоит подняться на вершину, чтобы увидеть всю красоту острова, — Дарья Шулик, PR-менеджер

В Виктории, столице Сейшельских островов, можно незабываемо провести время. Несмотря на небольшое количество магазинов, рынков и религиозных объектов, в Виктории есть несколько интересных достопримечательностей, которые стоит посетить. К примеру, можно заглянуть в индуистский храм, который выделяется своей архитектурой.

Как устроить отпуск в октябре: советы эксперта

Выбирая направления для отдыха в середине осени, важно обратить внимание на погодные условия в регионе, куда планируете поездку. В октябре во многих странах начинается высокий сезон, поэтому можно выбирать направление с комфортным климатом, исходя из индивидуальных особенностей организма.

Выбирать направление для отдыха нужно по своему вкусу: в частности, имеет значение природа (к примеру, в Юго-Восточной Азии высокая влажность), местная кухня, необходимость визы и, конечно, стоимость отдыха

Часто поездка в дальние страны требует больших временных затрат — поэтому, чтобы минимизировать время в пути, лучше остановиться на направлении, куда летают прямые рейсы. Также стоит учесть, что не все сезонные активности остаются доступны в октябре.

По словам Анастасии Яковлевой, с приближением зимы в северном полушарии уходят на каникулы многие летние развлечения — например, аквапарки, водные аттракционы, полеты на парашютах и дайвинг. Так что, если хочется экстрима или планируется отдых с ребенком, имеет смысл планировать поездку на первую декаду. Отпуск в тропиках, наоборот, скорее удастся, если придется на конец месяца — ближе к финалу дождливого сезона.