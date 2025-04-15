В Турции туристы смогут посетить древнейший маяк

Туристы, решившие посетить Патару, где находится 18-километровый пляж, теперь смогут увидеть не только хорошо сохранившимися руины, но и маяк, расположенный в Каше. Сооружение было построено императором Нероном в 64 г. н. э.

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В Турции завершилась реставрация древнейшего сооружения – маяка Патара. Он был построен в 64 г. н. э. императором Нероном. Монументальное сооружение расположено в Каше, Анталья. Маяк был разрушен в результате землетрясения и цунами в 1481 г. н. э.

Однако в 2020 году его решили восстановить. Сейчас это сооружение высотой 26 метров. После проверки леса вокруг маяка уберут, и им смогут любоваться туристы.

Кроме того, туристы могут осмотреть древнюю систему акведуков, которая доставляла воду с близлежащих склонов Кызылтепе, и великолепный театр Патара, который очистили от вековых отложений песка, пишет «МК».

Ранее сообщалось, что в России вырос спрос на майские туры. Также эксперты назвали, во сколько обойдется семейных отдых в Турции летом этого года.