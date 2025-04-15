Стало известно, сколько туристов отправятся за границу на майские

На майские праздники за границу в 2025 году отправятся около 900 тыс. россиян, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

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Его слова приводятся на сайте АТОР.

«В 2025 году на рынке выездного туризма фиксируется рост продаж туров на майские праздники в районе +30% год к году: оценочно, за рубежом в период первых двух недель мая отдохнут около 900 тыс. туристов», — сказал Мурадян.

По его словам, самыми популярными направлениями стали Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд, Вьетнам и Мальдивы.

«В отличие от прошлого года, у нынешних майских праздников более удачная календарная конфигурация, способствующая "мини-отпускам" в 7-10 ночей», — объяснил он.

Кроме того, Мурадян отметил, что хорошей динамике продаж способствуют укрепление курса рубля, расширение авиаперевозок за рубеж и отсутствие негативного фона в геополитике.

Ранее в РИА Новости заявили о росте числа россиян, планирующих поездку в Европу.