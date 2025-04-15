«Крысиный рай». Девушка рассказала о жизни в Бирмингеме

Британская студентка рассказала об ужасах жизни в захваченном крысами городе Бирмингем. Об этом пишет Daily Mail.

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Полчища крыс стали множиться после того, как в начале года мусорщики объявили забастовку. На улицах скапливаются огромные горы мусора, кишащие грызунами.

«Они просто ужасны! Мы постоянно видим по ночам, как они роются в мусорных баках. Их так много, что просто мурашки по коже. Это ужасное, отвратительное зрелище», — заявила 22-летняя студентка университета Сэнди Ду.

Девушка добавила, что крысы прячутся днем, а ночью набрасываются на переполненные мусорные баки. Уильям Тиммс, считающийся лучшим крысоловом Бирмингема, заявил, что недавно поймал грызуна длиной более полуметра.

«Сейчас 2025 год, а некоторые районы Бирмингема похожи на страну третьего мира. Это просто отвратительно», — сказал он.

Тиммс, который занимается отловом вредителей уже 12 лет, отметил, что никогда не видел ничего подобного. Он добавил, что забастовка мусорщиков превратила город в «крысиный рай», похожий на банкет в пятизвездочном отеле. По мнению Тиммса, в ситуации виноваты власти и профсоюз мусорщиков, которые воюют друг с другом вместо того, чтобы решить проблему.

Горсовет Бирмингема уже привлек к борьбе с кризисом военных. Они занимаются планированием и оказывают материально-техническую поддержку в преодолении сложившейся ситуации.

Ранее Уилл Тиммс назвал причину стремительного увеличения крыс в размере. Специалист сказал, что они едят много белковой пищи, которую выбрасывают жители Бирмингема.