Какие отели в Фуджейре не пострадали от выбросов нефти?

В Фуджейре продолжают ликвидировать последствия выброса нефтепродуктов, в результате которого пострадала прибрежная зона. Туристы, которые в ближайшие дни планируют прилететь на курорт, переживают о ситуации в своем отеле.

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Как сообщили в принимающей компании Paradis Dream Group, загрязнения фиксируются в основном в столице эмирата, а большая часть береговой линии не пострадала. В частности, море и пляжи к северу от столицы – в районе населенных пунктов Хор-Факкан, Аль-Ака, Дибба – чистые. Туристам можно ехать смело в следующие гостиницы: Fujairah Rotana, Miramar Al Aqah, Royal M Al Aqah, Address Beach Resort Fujairah, Fairmont Fujairah, Sandy Beach Hotel & Resort, Mirage Bab Al Bahr, Oceanic Khorfakkan.

Ну а там, где проблемы есть, их пытаются решить: «Муниципалитет делает все возможное – чистят пляжи по ночам». Есть мнение, что очиститься побережью поможет отлив, который начнется в ближайшее время. Хотя такая перспектива отдыхающих не очень радует – они предпочли бы, чтобы все нефтепродукты убрали и утилизировали.

«Года два назад была точно такая же ситуация. Буквально 3–4 дня. И проблема была устранена», – говорят в принимающей компании.

Туристы, однако, не верят в такое быстрое решение проблемы.

«Очень сильно пахнет нефтью, особенно явно ощущают это в отелях, которые поближе к морю. Пляжи чистят, но быстро эта ситуация, конечно, не пройдет», – рассказала TourDom.ru туристка, которая остановилась в отеле Ibis Fujairah, расположенном в столице эмирата.

Также жалобы на нефтепродукты и закрытые пляжи поступали от постояльцев Al Bahar Hotel & Resort, Novotel Fujairah, и Palace Beach Resort Fujairah.

Гостиницы, которые не могут сейчас предоставить возможность отдыхающим пользоваться своими пляжами, организуют бесплатные трансферы в те места, которых не коснулось загрязнение. Правда, не всегда хватает мест:

«Когда люди начали потихоньку возмущаться, начали отвозить на дикий пляж. Но предоставили один автобус, все желающие туда не вошли», – рассказала наша собеседница.

Некоторым пришлось ехать за 30–60 дирхамов (670–1300 руб.) на такси.

Туристы и турагенты отмечают, что туроператоры стараются решить проблемы туристов – они часто идут навстречу отдыхающим и предлагают переселение в гостиницы в других эмиратах.

О причинах загрязнения пока ничего неизвестно – власти Фуджейры ситуацию не комментировали. Ранее TourDom.ru писал, что есть версия с танкером, затонувшим в Оманском заливе, но это, скорее всего, фейк. При этом подобные нефтяные выбросы на побережье эмирата случались и неоднократно. Вероятно, это связано с работой порта Фуджейры – одним из крупнейших в мире центров бункеровки топлива.