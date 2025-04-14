Пляжи в отелях Фуджейры закрыли из-за выбросов нефтепродуктов

Туристы, отдыхающие в эмирате Фуджейра, жалуются на выбросы нефтепродуктов. На кадрах, опубликованных в телеграм-каналах, – черные разводы на песке и бурые волны, набегающие на берег. В комментариях – разочарование: «Я сейчас нахожусь в отеле. Пляж закрыт. В воде мазут. Запах бензина», «Только прилетели, запах отвратительный, пляж закрыт, все черное».

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Известно, что пострадала территория и акватория в самой Фуджейре, столице Эмирата. Наиболее сложная ситуация в отелях Al Bahar Hotel & Resort, Novotel Fujairah, Ibis Fujairah, Palace Beach Resort Fujairah. Пляжи здесь закрыты. При этом севернее с песком и морем все в порядке.

«В Корфаккан на Sandy Beach Hotel & Resort сегодня ездили на такси, там чисто, нефти нет, запаха тоже, песочек белый», – рассказала россиянка.

Некоторые туристы вынуждены отказаться от отдыха на море:

«Живем в 5 км от моря – уже на улице запах нефти, вчера был только не побережье. Открываем окно – запах. Сегодня приняли решение уехать на экскурсию в Оман, если не решится ничего, завтра тоже придется уезжать».

Другим отдыхающим, судя по сообщениям турагентов в профессиональном сообществе «Курилка ТурДома 2.0», туроператоры поменяли отели.

«По каждому бронированию менеджеры по ОАЭ работают индивидуально, занимаемся заменой отелей и переселением в том числе. Все в рабочем режиме», – рассказала TourDom.ru представитель туроператора «Планета Travel».

Еще одна группа туристов готова воспользоваться бесплатным трансфером, который предоставляют гостиницы на пляжи, не пострадавшие от нефти.

О причинах загрязнения пока не сообщается. По соцсетям ходят слухи о том, что в Оманском заливе затонул танкер, однако подтверждения этой информации нет. При этом первые «симптомы» экологического бедствия появились еще в начале месяца.

«Заехали в Palace Beach Resort Fujairah 5 апреля, было чисто. Следующие 2 дня – мелкие частички мазута в воде. И запах. Чувствуешь себя на бензоколонке. Потом было чисто вплоть до дня отъезда, 12 апреля», – поделился подписчик тг-канала «Крыша ТурДома».

В отеле, по его словам, ситуацию не комментировали: «Но они поставили табличку «Плавание на свой риск – мазут на пляже».

Редакция TourDom.ru направила запросы в гостиницы, чьи гости пострадали от загрязнения, с предложением прокомментировать ситуацию.

Ранее мы написали, что на побережье Краснодарского края вновь зафиксированы выбросы нефтепродуктов – загрязнения обнаружены на пяти участках между селом Витязево и станицей Благовещенская.