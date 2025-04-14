Туроператоры рассказали о реакции россиян на разлив нефти в ОАЭ

Обращений туристов из-за разлива нефти на территории нескольких отелей в ОАЭ туроператорам не поступало, сообщил директор ассоциации "Турпомощь", вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко на пресс-конференции.

"До настоящего времени звонков у нас не было ни со стороны туристов, ни со стороны туроператоров и турагентств. Обычно, когда возникает ситуация конфликтная, мы сразу получаем звонки отовсюду <…> До настоящего времени мы такой обратной связи не имеем", - сказал он.

Как правило, в подобных ситуациях туроператоры и местные туристские администрации решают такие вопросы на месте.

"Если надо, переселяют, перевозят в другие отели или каким-то иным образом поступают", - объяснил эксперт.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что разлив нефти произошел на территории нескольких отелей в ОАЭ - Novotel Fujairah, Al Bahar Hotel & Resort и Ibis Fujairah.