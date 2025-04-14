В аэропорту Антальи заработали обновленные терминалы

В минувшие выходные состоялось торжественное открытие обновленных терминалов аэропорта Антальи после масштабной реконструкции. На церемонии присутствовали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр транспорта Абдулкадир Уралоглу.

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В 2024 году воздушная гавань курорта приняла 39,2 млн туристов, включая прямых и транзитных путешественников. Однако в результате реновации пропускная способность должна вырасти до 82 млн. Это делает аэропорт вторым по загруженности после стамбульской авиагавани (IST), рассчитанной на 90 млн пассажиров.

Инфраструктурные изменения затронули все ключевые зоны аэропорта Антальи. Количество мест для стоянки воздушных судов увеличилось с 108 до 176, а площадь терминалов расширилась почти в 2 раза. Международный терминал теперь занимает 224 тыс. кв. м против прежних 90 143, внутренний – 75 тыс. кв. м вместо 36 859, а VIP-зона выросла с 690 до 2 тыс. кв. м.

Отдельным значимым проектом стало строительство трубопровода, который обеспечит прямую подачу авиационного топлива из морского порта, что повысит эффективность логистики.

Согласно данным онлайн-табло, внутренние рейсы в настоящее время обслуживаются в Терминале D (это фактически Терминал 1), а международные перелеты осуществляются из Терминала 2, расположенного в дальней зоне аэропорта.