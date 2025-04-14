Выросли цены на авиабилеты из Петербурга за границу

Стоимость авиабилетов из Северной столицы за границу выросла на 16 %. Больше всего цены увеличились на направлениях дальнего зарубежья, выяснили исследователи.

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«Наибольший рост средних цен аналитики фиксируют на направлениях дальнего зарубежья — год к году стоимость авиабилетов туда-обратно увеличилась на 16 % и составила 67,9 тыс. руб.», – пишут СМИ.

Однако и перелеты по РФ тоже подорожали. Речь идет о росте на 11 % до 23,5 тыс. рублей. Наименьший прирост показали направления ближнего зарубежья. Среди международных направлений сильнее всего выросла стоимость полета из Петербурга в Испанию, уточняет издание РБК со ссылкой на экспертов «Яндекс. Путешествий». Также существенно подорожало путешествие в Бишкек.

Аналитики поясняют, что рост цен связан с сезонным спросом и экономическими факторами. Лето традиционно остается пиковым периодом для поездок, что формирует высокий спрос на билеты. Стоимость билетов напрямую зависит от спроса и предложения.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что россияне назвали основные причины отказа от путешествий.