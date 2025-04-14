В Абхазии начали подготовку к наплыву туристов. В Республике активно модернизируют инфраструктуру и приводят в порядок чайные плантации. Как пишут «Известия», к летнему сезону также обновляется станция Псырцха. Она считается одной из самых живописных в Абхазии. Кроме того, восстанавливается платформа Аббаата, которая долгое время была заброшена.

Помимо прочего, по всему маршруту от Псоу до Сухума восстанавливают вокзалы, в ближайшее время возобновит работу местный аэропорт. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что скорейшее открытие международной аэрогавани в Сухуме, которая не функционировала с 1993 года, должно поспособствовать развитию туризма в Абхазии.