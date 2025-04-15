Эксперты сообщили, как изменился турпоток в Абхазию в 2025 году

Туроператоры зафиксировали рост спроса на летний отдых в Абхазии на 15% в 2025 году в сравнении с аналогичным сезоном 2024 года, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Так, республика станет одним из самых востребованных направлений у россиян этим летом.

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В середине марта МИД РФ отменил рекомендацию российским туристам воздержаться поездок в Абхазию, а Минэкономразвития - о нежелательности продажи туров в республику для туроператоров. Рекомендации были введены 15 ноября 2024 года в связи с внутриполитическими событиями в Абхазии.

«Спрос на летние туры в Абхазию в этом году вырос на 15% относительно аналогичных дат прошлого года. Самый доступный по ценам курорт для пляжного отдыха в республике - Гудаута. Больше всего развлечений и активностей ждет туристов в Гагре, а для спокойного отдыха подойдет Пицунда, где, помимо привычных галечных пляжей, есть и широкие песчаные, как и в Гагре», — цитирует РСТ коммерческого директора туроператора "Алеан" Оксану Булах.

По данным руководителя PR группы компаний "Слетать.ру" Анжелики Михновец, этим летом Абхазия входит в топ-5 популярных среди россиян направлений (5,4% от общего объема продаж). Также в пятерку вошли Россия (49,9%), Турция (27,1%), Египет (6,8%) и Таиланд (1,7%).

В свою очередь генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, слова которого приводят в РСТ, отмечает, что Абхазия по темпам бронирования на текущий момент является одним из самых благополучных направлений на побережье Черного моря. Так, на фоне роста спроса на летний отдых в республике курорты Краснодарского края в совокупности демонстрируют снижение спроса на 4-5% в сравнении с показателями 2024 года.

«Абхазия на 10% дешевле соседних Адлера и Сочи, тому же это другой тип отдыха: не городской, а природный, с широкими малолюдными пляжами. Средняя стоимость проживания в сутки составляет 4-4,5 тыс. рублей, дорога в Адлер прибавит еще порядка 20 тыс., то есть пакет выйдет 60-65 тыс. рублей на человека, это хорошее предложение», — пояснил Ромашкин.

Он также подчеркнул, что открытие аэропорта Сухума, запланированное на 1 мая, вряд ли окажет значимое влияние на сезон: к тому времени уже будут проданы туры на майские праздники и большую половину летних дат. Если до конца апреля билеты не выставят в продажу, туристы приобретут билеты в аэропорт Сочи, добавил Ромашкин.

О туризме в Абхазии

Поскольку в Абхазии пока развит пляжный туризм, курортный сезон по традиции начинается с мая и длится до конца октября. Пик сезона приходится на июль-август. В 2024 году, по данным Минтуризма, в Абхазии на отдыхе и экскурсиях побывали 1,4 млн человек.