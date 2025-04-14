Российских туристов предупредили об опасности в Пекине

МИД России предупредил туристов, находящихся в Китае, о непогоде в некоторых регионах страны. В частности, Пекин накрыла сильная песчаная буря, которая препятствует железнодорожному и авиасообщению.

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«В Пекине песчаная буря, порывы ветра до 148 км/ч. Отменены поезда и около 700 авиарейсов. Закрыты парки, повалены деревья, действует повышенный уровень метеоопасности», – предупреждают в министерстве.

По данным российского дипведомства, обращений о пострадавших гражданах РФ пока не поступало. Однако ситуация остается сложной, и туристам рекомендовано избегать передвижений без крайней необходимости.

Национальный метеорологический центр также предупреждает о непогоде. По данным синоптиков, сильный ветер поднялся еще в воскресенье. Ураган намечается и в некоторых областях Внутренней Монголии, провинциях Шаньси и Хэбэй. Кроме того, в районах Бохайского, Желтого и Восточно-Китайского морей ожидаются не только песчаные, но и снежные бури.

Отметим, что в воскресенье власти Китая рекомендовали людям с весом менее 50 кг избегать выходов на улицу из-за опасности быть сбитыми ветром. В Пекине начался ажиотажный спрос на продукты, а многие достопримечательности закрыты для посещения. Туристов просят следить за прогнозом погоды, без необходимости не покидать отели и отказаться на время от поездок по городу в частности и провинциям в целом.