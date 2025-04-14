Эксперты рассказали о новом тренде среди российских туристов

Эксперты рассказали о новом тренде. Российские туристы стали чаще выбирать отдых в Европе. Желающих провести летний отпуск в европейских странах стало на треть больше.

Российские туристы проявляют все больший интерес к турам в Европе. Так, из всех туристов, которые планируют зарубежный отдых этим летом (37%), почти 16,7% поедут в европейские страны.

Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Отмечается, что это на треть больше, чем в 2024 году.

Самое популярное направление , которое выбрали 6,2% туристов, Стамбул.

В Париж поедут 4,3% россиян, что на 20% больше прошлогодних показателей. 3,2% российских туристов отправятся в Милан.

Также среди популярных направлений Рим и Ницца.

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