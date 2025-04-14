Париж встретит туристов новыми пляжами и сервисом

Олимпиада в Париже стала толчком для туристического бума. В этом сезоне туристов, решивших посетить столицу Франции, ждет несколько новшеств.

Из-за повышения стоимости билетов в связи с проведением Олимпиады в Париже прошлый сезон не вызвал туристический бум во Франции. Однако в этом году картина изменится, считают эксперты.

Этому также способствует несколько обновлений, подготовленных для туристов.

В первую очередь, это пляжи на берегу Сены. У туристов впервые в жизни появится возможность искупаться в реке.

Три зоны отдыха - Брас-Мари, Брас-де-Гренель и Берси — откроются этим летом. Кроме того, туристам снова станет доступен «Котел» в Саду Тюильри. Пылающее кольцо на воздушном шаре вновь появится в небе Парижа с 23 июня по 14 сентября, сообщает портал Lonely Planet.

Кроме того, теперь во Франции действует новая модель туристического сервиса. Отказавшись от привычных туристических инфоцентров Париж запустил систему онлайн-консьержей, доступных через e-mail и мобильное приложение My.ParisJeTaime. Некоторые газетные киоски и отделения почты также стали официальными инфо-точками,

Интерес к Парижу со стороны туристов отмечается уже сейчас. В начале нового года рост количества авиарейсов в Париж составил 20%, а к текущему кварталу прогнозируется увеличение на 16% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

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