Россияне стали чаще ездить за границу. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Отмечается, что в первом квартале 2025 года доля зарубежных направлений в общей структуре поездок россиян выросла на 5 процентных пунктов — до 26 процентов. При этом туристы стали меньше тратить на путешествия в другие страны, в то же время внутренний туризм растет сдержанно.

Одной из причин этой тенденции эксперты называют расширение авиасообщения. Кроме того, рост спроса на зарубежные поездки обеспечивает укрепление рубля.

Ранее сообщалось, что европейцы и канадцы стали реже бывать в США. Количество визитов сократилось после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в статусе президента.