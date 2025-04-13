В Таиланде отмечают традиционный тайский Новый год

В Таиланде 13–15 апреля отмечают традиционный тайский Новый год – Сонгкран. Что для буддистов время ритуалов и семейных торжеств, то для туристов – водный фестиваль, во время которого происходит повсеместное обливание.

© tourdom.ru

В курортной Паттайе, где новогодние мероприятия запланированы с 13 по 19 апреля, рестораторы призвали возобновить правило водяного перемирия – «Солнце зашло, оружие опустили». Для этого прежде всего предложили убирать на ночь бочки с водой, которые увеселительные заведения выставляют для заправки водяных пистолетов.

Сонгкран – фантастический стимул для бизнеса, но не все хотят мокнуть сутки напролет, отметил владелец ресторана на Бич-роуд. Он и его единомышленники считают, что веселый праздник привлекает огромное количество туристов, при этом многие из них недовольны тем, что их обливают водой в любое время дня и ночи. Компромисс между традицией и здравым смыслом предлагают найти после заката, чтобы гости спокойно поужинали и сухими поучаствовали в других развлечениях.

Сторонники уважения прав одних и возможности расслабиться другим напомнили, что до пандемии COVID-19 такой баланс существовал. При возвращении водных баталий в 2023 году все забыли о старом правиле – многие бары стали поощрять своих клиентов развлекаться подобной забавой круглосуточно на протяжении всего фестиваля.

В Паттайе во время Сонгкрана для туристов устраивают концерты и шоу в разных туристических районах. Кульминация празднеств состоится 18 апреля в общественном парке Лан Пхо на севере города – в 7 утра там начнется буддийская церемония песнопений. Затем красочная процессия проедет через рынок Наклыа, позволяя всем окропить водой фигуру Будды на удачу. Продолжение церемоний – рано утром 19 апреля в королевском монастыре Ват Чаймонгкол около Волкинг-стрит, а после статуи Будды на цветочных платформах проедут по Бич-роуд и Секонд-роуд.

Ранее TourDom.ru писал, что на острове Бали в Индонезии на праздновании местного Нового года – Ньепи – традиционно наступает день тишины. Туристы должны находиться на территории отеля с закрытыми шторами. В это время закрыты аэропорт, все гавани, туристические достопримечательности, магазины, кафе и рестораны.