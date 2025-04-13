Заморозки в Турции: к какой погоде готовиться туристам

10–12 апреля в Турции отмечались сильнейшие за последние 30 лет для середины весны заморозки – до –15 градусов, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на турецкого министра сельского хозяйства. Чиновник не уточнил, о каких регионах страны идет речь, из чего у туристов может создаться впечатление о неблагоприятной погоде на курортах.

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Судя по метеокарте, минусовые температуры наблюдались в горных и центральных районах. Столицу, Анкару, в ночь на минувшую пятницу засыпало снегом, покров составлял до 4 см.

А вот Средиземноморское побережье холода миновали. Как рассказала порталу TourDom.ru проживающая в Анталье турагент Мария Шекер, в последние дни дневные температуры на курорте не опускались ниже +19, вечерние +12…+13 градусов. Некоторый дискомфорт создавал лишь ветер и кратковременные дожди.

А сегодня в Анталье уже солнечно. Туристы и жители города наслаждаются теплом – воздух прогрелся до +23…+24, в парках и на пляжах довольно много народу. По прогнозу, на ближайшую неделю обещается такая же, как и сегодня, температура и без осадков.

Вчера мы писали, что в Ялте выпал снег. Как предполагается, он может продержаться до понедельника.