История россиянина, которого обокрали в Индонезии

В Индонезии россиянина обокрали во время путешествия на мотобайке по острову Суматра. Вор увел у туриста «железного коня», оборудование для видеосъемки, банковскую карту и самое важное для него – сотни гигабайт отснятого в экзотической стране видеоматериала. Инцидент произошел на пути из Денпасара к озеру Тоба, однако К. Б. не отчаялся и продолжил движение к цели на другом транспортном средстве.

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Неприятности начались у 33-летнего россиянина еще на Бали. Взяв на острове в аренду новенький скутер Honda Beat, он ненадолго оставил его на стоянке в аэропорту. За время отсутствия злоумышленник спустил шины и порезал сиденье, но это не остановило туриста от задуманного турне длиной в 3 тыс. км.

Проведя в дороге несколько недель, в апреле мужчина в одну из ночей остановился в деревне близ города Палембанг. Не найдя крыши, где уставший человек мог бы отдохнуть, он устроился прямо на улице возле закрытой продуктовой лавки, позабыв вытащить ключ зажигания из мотобайка. Когда же открыл глаза около 6 утра, его рядом не было, а вместе с ним исчезли находившиеся в бардачке гаджеты.

Пропавшую Honda полиция отыскала на днях благодаря тому самому «шраму» на сиденье: вор подделал номерной знак и спокойно разъезжал по окрестностям. При задержании также нашли похищенный квадрокоптер DJI mini 4 pro. Полицейские отметили, что продолжат поиски вещей россиянина.

В соцсети К. Б. написал, что готов отдать все, лишь бы вернуть свой видеоконтент. Среди пропавших аксессуаров была камера GoPro 13 с модульной линзой и SD на 256 гб, пять флеш-карт. Однако турист не стал дожидаться, пока следователи раскроют это дело, и снова арендовал мотобайк, чтобы продолжить путешествие по Суматре. На этот раз машина была оборудована системой бесключевого доступа, позволяющей блокировать руль и все запирающиеся отсеки.

Судя по комментариям в паблике, россиянина информировали о ходе расследования кражи подписчики. В свою очередь полицейское начальство также в соцсетях напомнило об уличной преступности в Индонезии и призвало иностранных туристов к бдительности.

Ранее TourDom.ru писал, что на Бали у россиянина украли в отеле полмиллиона рублей: уборщик номеров не устоял перед наличными, найденными в сумке гостя. Пока полиция искала злоумышленника, тот успел потратить почти все из похищенных 3200 долларов и 2150 евро.