Туристы массово покидают турецкие курорты в поисках более дешевого отдыха

Турция столкнулась с оттоком туристов, которые выбирают более доступные курорты в Греции, Египте и других странах. По данным британского издания Express, эта тенденция может серьёзно повлиять на туристический сезон 2025 года. Эксперты связывают ситуацию с резким ростом цен в Турции — годовая инфляция достигла 64%, что сделало отдых в стране менее выгодным.

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Греция активно переманивает туристов, в том числе из самой Турции, предлагая упрощённые визовые условия. По словам Хамита Кука, представителя Ассоциации турецких туристических агентств, греческие курорты стали особенно привлекательными на фоне экономического кризиса. Кроме того, Египет фиксирует рост числа турецких отдыхающих благодаря безвизовому режиму и низким ценам.

Мехмет Ишлер, вице-президент Федерации отельеров Турции, признал, что страна теряет статус бюджетного направления. В то же время спрос смещается в сторону Юго-Восточной Азии, Испании и Греции, где соотношение цены и качества остаётся более выгодным.

Аналитики прогнозируют, что без мер поддержки отрасли Турция рискует уступить лидерские позиции на туристическом рынке.