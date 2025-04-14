Что туристу посмотреть в Чили в 2025 году

Рассказываем, чем заняться и что посмотреть в этой стране в 2025 году.

© Чемпионат.com

«Чили — это не просто маршрут между островом Пасхи и Антарктидой. Это стрит-арт в переулках Сантьяго, богемные районы Вальпараисо, терпкое красное вино в винных дoлинах и ветер свободы в Патагонии. Здесь можно подняться на небоскрёб, прокатиться на фуникулёре, постоять на краю географии и почувствовать, как тебя затягивает этот яркий, живой, непредсказуемый мир. Чем заняться и куда обязательно стоит заглянуть в этой удивительной стране, помимо туристического острова Пасхи, расскажу ниже», — Владимир Виноградов, президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story.

Поздороваться с Чили в столичном Сантьяго

Столицу Чили обычно воспринимают как стоповер (пересадочный пункт) в перелётах к «более интересным» местам – на остров Пасхи или в Антарктиду. Но сбрасывать Сантьяго со счетов – значит лишать себя удовольствия прогуляться по уютным тесным переулкам со стрит-артом, послушать уличных музыкантов, насладиться колониальной архитектурой и панорамой макушек Анд.

Подняться на Гран Торре, самый высокий небоскрёб Латинской Америки (попутно поразмыслив о том, уж не является ли он в сейсмоопасной зоне попыткой чилийцев кому-то что-то доказать?). А под вечер, на закате, прокатиться на фуникулёре, в неторопливых ярко-красных вагонах, к вершине Сан-Кристобаль и статуе Девы Марии.

Окунуться в атмосферу творчества в Вальпараисо

К северо-западу от Сантьяго, на побережье Тихого океана, живёт свою лучшую жизнь богемный Вальпараисо. И мне кажется, что сердце Чили бьётся именно здесь – в такт песням уличных музыкантов на фоне безумного стрит-арта. До строительства Панамского канала Вальпараисо был крупнейшим портом на побережье. А после стал эпицентром творческой жизни страны.

Прогуливаясь по улицам, ты невольно улыбаешься прохожим и пытаешься угадать, кто из них – художник, а кто – начинающий поэт. Здесь разговор течёт под крики чаек, моряки флиртуют с красивыми девушками, а в воздухе разлита такая романтика, что ощущаешь её почти физически. С 42 холмов к портовым кранам спускаются разноцветные особняки, а хаотичную городскую застройку с муралами на фасадах разрезают сразу 15 линий фуникулёров.

Яркий, энергичный, жизнелюбивый – всё это о Вальпараисо! Это место, где совсем не хочется что-то планировать. Лучше довериться случаю и почувствовать себя безмятежным латиноамериканским фланером. И пусть о времени напоминает только солнце – закаты и рассветы в Вальпараисо фантастические.

Постоять на краю географии в Пунта-Аренас

Открытый во время легендарной кругосветки Фернана Магеллана, долгое время Пунта-Аренас пользовался у моряков дурной славой: его называли «портом голода» и сходили на берег только при крайней необходимости.

Всё изменилось лишь в середине XIX века – сначала благодаря расцвету межконтинентальной торговли, а после – золотой лихорадке на Огненной Земле и Патагонскому овечьему буму, которые привели в эти суровые края тысячи европейских переселенцев. А вот строительство Панамского канала город, наоборот, подкосило – путь из Атлантики в Тихий океан через перешеек оказался короче и безопаснее, чем среди непредсказуемых ветров и течений Эстречо де Магальянес.

Впрочем, запасы нефти, газа, а также туризм вдохнули в Пунта-Аренас новую жизнь. Здесь есть и исторические достопримечательности вроде памятника первопроходцам, прибывшим на шхуне «Анкуд», монумента астролябии или особняка Сары Браун, сыгравшей противоречивую роль в жизни Патагонии. И рестораны высокой кухни. И даже несколько музеев, иллюстрирующих пять веков местной истории.