В Британии у туристов начали изымать сэндвичи

В Великобритании начали конфисковывать у туристов сэндвичи. Об этом сообщила газета Guardian.

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По данным издания, в Соединенном королевстве вступил силу запрет на ввоз мяса и молочных продуктов из стран Евросоюза. Введение ограничений связано с распространением случаев заражения ящуром.

Уточняется, что запрет распространяется, в первую очередь, на мясо крупного рогатого скота, свинину и баранину. Детское молоко, лечебное питание и отдельные продукты, содержащиеся в шоколаде и ряде хлебобулочных изделий не попадают под ограничение.

По данным газеты, нарушителям за провоз продуктов питания грозит штраф до 5 000 фунтов стерлингов (544 тысячи рублей - Прим. Ред.).

Напомним, Россельхознадзор с 20 января запретил ввоз в Россию и транзит по ее территории продукции животноводства из ЕС из-за распространения ящура.