Турист рассказал, как жители Швеции поддерживают свое здоровье

Российская путешественница побывала в Швеции и раскрыла несколько секретов долголетия местных жителей. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

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Первое, на что обратила внимание автор публикации, — шведы никуда не спешат и ведут размеренный, спокойный образ жизни.

«Просыпаются рано, но рабочий день заканчивается всегда вовремя — ровно в пять или в шесть, и никто не задерживается, не перерабатывает, так как шведы понимают, что между карьерой и личной жизнью должен быть баланс», — пояснила она.

Вторая особенность, о которой рассказала россиянка, — забота шведов об экологии. По словам путешественницы, жители этой страны сортируют мусор, пользуются многоразовыми тканевыми или бумажными пакетами вместо пластиковых, ездят на велосипедах и электрокарах вместо бензиновых автомобилей, сдают на переработку батарейки, бутылки и другую тару. Благодаря этому они живут в благоприятных экологических условиях.

Блогерша также отметила, что шведы, как и большинство других европейцев, не ждут, пока у них что-то заболит, а регулярно проходят медобследования.

«Они тратят на это достаточно много денег, так как считают здоровье самым важным», — подчеркнула автор.

Кроме того, россиянка рассказала, что шведы постоянно двигаются и много занимаются спортом даже в пожилом возрасте, а также уважают личное пространство и соблюдают порядок во всем.

«Люди разговаривают тихо даже в кафе или в общественном транспорте, в очередях никто не толкается и не спорит. Казалось бы, мелочи жизни, но все это снижает уровень стресса и тревожности в обществе», — заключила она.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала в Швеции и Норвегии и описала местных женщин фразой «нам есть чему поучиться». По ее словам, скандинавки отличаются естественной красотой, стройностью и умением выглядеть моложе своего возраста.