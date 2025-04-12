Беларусь: есть ли интерес у российских путешественников к ней

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» подтвердили слова посла России в Беларуси Бориса Грызлова: интерес к поездкам в Союзное государство у российских туристов есть. Почти половина из более 2 тыс. участников голосования на вопрос «А вы готовы заместить отдых за рубежом поездкой в Беларусь?» ответили утвердительно. Но есть нюансы.

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39% посетили бы республику один раз ради интереса, а 10% выбрали твердый ответ – «Да, и уже практикую».

«Арендовали семьями агроусадьбу на реке Березина. Всем очень понравилось – и взрослым и детям. И природа, и чистота, и люди, и продукты. Ездили на экскурсии – супер. Только позитивные эмоции», – поделился подписчик опытом поездки.

При этом почти треть участников голосования – 28% – считают, что не нужно ничего замещать, путешествовать следует туда, куда хочешь, в том числе и в Беларусь – благо цены доступные, а добираться удобно. Самыми популярными комментариями стали те, в которых содержатся теплые слова по отношению к Союзной республике, но при этом подчеркивается: каждое направление хорошо по-своему. Вот характерные отзывы: «Зачем замещать, когда можно просто съездить и туда и туда?!», «Не надо ничего замещать! Белоруссия – это прекрасная, добрая и достойная сама по себе страна, в том числе и туристическая», «Почему заместить? Планирую Турцию весной, санаторий в Беларуси летом, Вьетнам осенью».

А вот против поездок в Беларусь явное меньшинство – только 18% участников опроса выбрали ответ «Не мое направление».

Ранее мы написали, что взаимный туристический поток России и Беларуси в прошлом году составил рекордные 6 млн человек. Ключевую роль в этом сыграла транспортная доступность: за 2 года открыто 10 новых авиамаршрутов, связывающих белорусские города с российскими регионами. Кроме того, между Москвой и Минском по выходным запустили скоростные поезда «Ласточка».