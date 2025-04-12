Две российские авиакомпании получили допуски на рейсы в Абхазию

Росавиация выдала допуски на рейсы из российских городов в столицу Абхазии. Согласно приказу, опубликованному 11 апреля, авиакомпания iFly сможет осуществлять 14 рейсов в неделю из Москвы в Сухум. Другой перевозчик, красноярская компания NordStar, получила разрешение на выполнение 7 рейсов в неделю по маршруту Москва – Сухум и 3 рейсов в неделю Красноярск – Сухум.

© tourdom.ru

Само по себе получение допусков не означает, что авиакомпания обязательно полетит по разрешенному направлению. Однако запуск регулярного авиасообщения с Абхазией вполне реален. 7 февраля борт авиакомпании «ЮВТ Аэро» выполнил из Внуково в Сухум первый тестовый полет. А в начале апреля первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что «по поручению главы государства принято решение о запуске международного авиасообщения и уже с 1 мая рейсы в аэропорт Сухума будут доступны всем пассажирам». Кроме того, источник TourDom.ru в туроператоре Библио-Глобус, который лидирует по продажам туров в Абхазию, на вопрос о планах компании делать туры на прямых рейсах в Сухум сообщил:

«Полетим с июня».

В парке iFly находится 3 борта Airbus A330-200 (еще 3 аэробуса компания передала в «мокрый» лизинг «Аэрофлоту», и они сейчас обслуживают рейсы на Дальний Восток). У NordStar среднемагистральные боинги – 8 Boeing 737-800 и один 737-300.

Добавим, что последний приказ Росавиации касается не только абхазского направления. Авиакомпания Red Wings получила допуски на рейсы из Минеральных Вод в Тель-Авив, а «Победе» разрешили увеличить число полетов до 7 в неделю (было 5) по маршрутам Москва – Абу-Даби и Махачкала – Дубай.