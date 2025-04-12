Туристов из России задержали в Тунисе за картонку на окне

После освобождения из тюрьмы в Тунисе россиянин рассказал о причинах задержания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на самого мужчину.

© Lenta.ru

По словам туриста, его вместе с другими путешественниками из его группы задержали за картонку, размещенную в окне вместо занавески.

«Мы ничего не нарушали, никаких законов… И потом уже нам сказали, в чем наше нарушение — у нас было окно без занавески, и мы просто, чтобы не покупать новую занавеску, закрыли окно картоном», — сказал россиянин.

Он добавил, что кто-то из местных жителей посчитал такой поступок опасным и обратился в полицию, на основании чего группу туристов задержали.

Ранее самолет с россиянами, которые были освобождены в Тунисе после снятия подозрений в причастности к терроризму, благополучно приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Задержанные в Тунисе 11 россиян находились в пяти пенитенциарных учреждениях ближневосточной страны. Целью их поездки было посещение поселения Хайдра, где расположены различные античные памятники.