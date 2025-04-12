В МИД Эквадора сделали объявление о въезде для россиян

Въезд россиян на территорию Эквадора проходит в нормальном режиме, сообщил МИД Эквадора в соцсети X. Ведомство отметило, что решения о допуске или отказе во въезде принимаются на основе миграционного законодательства.

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«Процесс допуска или отказа в допуске реализуется в соответствии с действующим миграционным законодательством Эквадора, вне зависимости от национальности», — говорится в публикации.

Правительство Эквадора подчеркнуло, что соблюдает свои обязательства по двусторонним соглашениям. Действуют меры по укреплению отношений дружбы и сотрудничества с Москвой, заключило министерство.

Ранее посол страны в Москве Хуан Фернандо Ольгин Флорес информировал, что Эквадор смог сохранить торговлю с Россией вопреки санкциям: ограничения, введенные после начала российской СВО на Украине, повлияли на логистику, однако экспортеры «ловко нашли» подходящие решения. По его словам, основным вызовом стало сохранение экспорта эквадорской продукции в Россию.

Также дипломат указал, что в Эквадоре выращивают цветы особого размера и качества для России. Рынок в РФ очень важен для южноамериканской республики. При этом диппредставитель добавил, что маршрут поставок цветов в Россию изменился.