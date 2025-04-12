Обезьяны и гиды-алкоголики: турист поведал об отдыхе в Нячанге

Во Вьетнаме обезьяна напала на туристку из России в первый день ее отдыха. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Пострадавшая жительница Курска рассказала, что приехала отдыхать в Нячанг, где отправилась на экскурсию на остров Орхидей. Все пошло не по плану, когда гид туристической группы начал пить ром наравне с туристами.

Отдыхающих впоследствии повезли на остров с обезьянами, где на женщину набросилось животное, когда та кормила его бананами. Обезьяна расцарапала туристке бок, а после обращения к гиду, который уже был в состоянии алкогольного опьянения, она услышала ругань и мат.

Ранее известная российская журналистка и блогерша Алена Жигалова, известная как ведущая YouTube-шоу «Алена, Блин», рассказала, как на нее напали обезьяны во время отдыха во Вьетнаме в 2011 году.