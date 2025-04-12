«Поливаешь себя ковшиком». Турист рассказал о домах в Мексике

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и описала местные дома фразой «русской хозяйке это не понравится». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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Во-первых, автор публикации обратила внимание на привычку мексиканцев везде класть кафель.

«Выглядит красиво, но холодно и скользко. Особенно по утрам, когда босиком выходишь из спальни — ощущения как на ледяном катке», — пожаловалась она.

Во-вторых, в мексиканских домах нет подоконников и занавесок.

«Куда ставить цветы, книги, чашку чая, свою пятую точку? Русская душа этого не понимает. Зато мексиканцам все равно: у них просто нет привычки украшать окна», — пояснила россиянка.

Третья особенность, на которую обратила внимание Ершова, — отсутствие смесителей во многих домах. Вместо этого для холодной и горячей воды используются отдельные краны.

«Иногда горячей воды в принципе нет. Тогда греешь ведро и моешься по старинке, поливая себя ковшиком», — посетовала блогерша.

Путешественница также рассказала, что мексиканцы используют вместо привычных россиянам шкафов-купе и комодов открытые вешалки. Кроме того, они не вешают на окна москитные сетки, устанавливают на крышах огромные водонагреватели и часто не делают розетки в ванных комнатах.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала особенности жизни в Мексике, похожие на российские. По ее словам, соотечественники все время сравнивают себя с Западом, а мексиканцы — с США.