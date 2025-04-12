Бразилия вошла в пятерку самых популярных турнаправлений в мире

Бразилия оказалась в числе пяти наиболее востребованных направлений для путешественников со всего мира в период с апреля по июнь 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба бразильского министерства туризма со ссылкой на исследование одной из платформ по бронированию жилья.

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Особенно высоким интересом среди туристов пользуется Рио-де-Жанейро. Число желающих посетить город в июле выросло на 80 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По официальным данным, только за январь и февраль этого года Рио-де-Жанейро принял более 500 тысяч иностранных путешественников, что на 50 процентов больше, чем в те же месяцы 2024 года.

Рост туристической активности наблюдается и в других городах, включая Бузиус, Флорианополис, Фос-ду-Игуасу и Порту-де-Галиньяс. Отмечается, что это свидетельствует о разнообразии туристического потенциала страны, которая привлекает как любителей пляжей, так и тех, кто предпочитает городской отдых и общение с природой.

Среди иностранных туристов наибольший рост интереса к Бразилии в июле 2025 года продемонстрировали путешественники из Аргентины (+137 процентов).

Во внутреннем туризме бразильцы предпочитают Грамаду, Форталезу, Масейо и Порту-Сегуру. Однако Рио-де-Жанейро остается лидером среди национальных направлений: число запросов на поездки увеличилось на 63 процента в весенне-летний сезон по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.