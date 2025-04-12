Сотни туристов вылетели на Пхукет только с третьей попытки

Рейс ZF 2967 авиакомпании AZUR air должен был вылететь из Сочи на Пхукет еще в четверг вечером. Однако вначале по техническим причинам, а затем из-за метеоусловий вылет перенесли на пятницу. Но и вчера отправиться в Таиланд у четырех сотен туристов не получилось. Предполагалось, что 767-й боинг отправится на Пхукет с дозаправкой в Минеральных Водах, но, покружив около получаса над Кавказом, лайнер вернулся в Сочи. А в авиакомпании заявили, что рейс состоится в субботу на резервном самолете, который уже вылетает из столицы:

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«Вылет запланирован с учетом необходимого запаса времени для отдыха членов экипажа после перегонного рейса из Москвы».

В итоге туристы вылетели на Пхукет сегодня в 11:42.

«Рейс планируется напрямую, без дополнительных посадок, в соответствии с требованиями по обеспечению безопасности полетов», – отметили в авиакомпании.

Несмотря на то что пассажирам, как сообщили в AZUR air, предоставили все услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами, в том числе гостиницу, несложно представить состояние отдыхающих.

«Никакого настроения у туристов, очень грустные, с двумя маленькими детьми измучились за эти сутки нахождения в аэропорту, посадки дважды в самолет и высадки из него», – рассказала TourDom.ru знакомая с ситуацией турагент.

Она добавила, что по возвращении в Россию отдыхающие будут писать претензию туроператору:

«Все произошедшее вышло за все возможные рамки понимания и "вхождения" в положение».

По словам юристов, туристы имеют право на возмещение стоимости за недополученные услуги.

«В частности, на компенсацию убытков, если вдруг они вынуждены были самостоятельно, например, приобретать себе проживание. Соответственно, они могут приехать и написать об этом претензию, направить ее туроператору», – прокомментировала юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская.

Можно и отказаться от поездки, и в этом случае, поскольку изменились даты путешествия, в одностороннем порядке менять условия договора туроператор не имеет права – независимо от того, что это связано с какими-то определенными техническими обстоятельствами. И такое изменение, по мнению Марии Чапиковской, может повлечь возможность для туриста одностороннего отказа от договора:

«При этом фактически понесенные расходы здесь очень перспективно оспорить и, соответственно, получить полную сумму денежных средств».

Ранее мы писали, что в похожих ситуациях, связанных с длительными задержками рейсов, туристы могут не только рассчитывать на компенсацию стоимости проживания в отеле, но и получить проценты от цены всего тура, поскольку они приобретали комплексный турпродукт.