Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Узбекистане

Корреспондент ИА «В городе N» Надя Кей побывала в Узбекистане, где оценила уникальные памятники архитектуры и природу, но столкнулась с непредвиденными расходами и опасными таксистами. Об этом она рассказала в своем эксклюзивном материале.

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Несомненными плюсами отдыха в Узбекистане является его богатая история, множество памятников архитектуры и археологии, гостеприимство местных жителей и, конечно, местная кухня, славящаяся множеством видов плова и другими блюдами. Корреспондент посетила три города — Ташкент, Самарканд и Бухару, в каждом из которых нашлось немало красивых и интересных мест.

В столице Узбекистана большой впечатление произвели смотровая площадка на телебашне, японский сад и шоу фонтанов, а также канатная дорогах в горах недалеко от города. В Самарканде помимо множества религиозных объектов довелось посетить фабрику, где создают ковры, городище Афрасиаб и другие достопримечательности, а в Бухаре — крепость Арк со множеством музеев и Старый город.

В числе неудобств туристка отметила невыгодный курс в банках при обмене рублей на местную валюту — узбекские сумы. Кроме того, цены на рынках вопреки ожиданиям оказались выше, чем в обычных магазинах, а абсолютно во всех кафе и ресторанах надо было доплачивать 10 — 15% от стоимости заказа за обслуживание, что удивляло многих российских туристов, привыкших оставлять чаевые на свое усмотрение.

Поразило и обилие малолитражных автомобилей на улицах. Водители объясняют это тем, что в городах много узких улиц, где большим машинам трудно разъехаться и припарковаться. Однако туристам с крупногабаритным багажом, которые едут, к примеру, в аэропорт или из него, размещаться в таких такси некомфортно.

Кроме того, несколько раз пришлось столкнуться с опасным вождением. В одном автомобиле даже не было ремней, чтобы пристегнуться. А некоторые таксисты не умели пользоваться навигатором.

Однако положительных впечатлений оказалось намного больше. Подробнее о том, чем запомнится нашему корреспонденту отдых в Узбекистане, читайте здесь.