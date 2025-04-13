В Иране изменили правила выдачи национальных банковских карт

В Иране банкам разрешили оформлять туристам национальные банковские карты. Решение связано с тем, что из-за санкций иностранцы не могут воспользоваться пластиком Visa и MasterСard. Для россиян это станет промежуточным вариантом, пока в стране не начнут принимать российские карты «Мир».

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Новшество предполагает, что приезжающие гости будут обменивать свои деньги по официальному курсу и зачислять иранские риалы на открытый ими счет. Срок действия карточки – до окончания визы, а для граждан стран с безвизовым сообщением – в течение 3 месяцев со дня прибытия. Неизрасходованные средства обещано вернуть в первоначальной валюте. При этом в иранской прессе напомнили, что в стране есть второй, рыночный курс, который на 20–30% выгоднее.

Центробанк страны одобрил эту меру еще в ноябре прошлого года, чтобы избавить иностранцев от рисков, которые возникают при наличии у них на руках крупных сумм при туристических поездках. С новацией долго тянули и ввели лишь после того, как неделю назад в Тегеране турист смертельно ранил ножом гида в отеле.

Тогда конфликт возник из-за того, что приезжий из Саудовской Аравии отдал иранцу 100-долларовую купюру для обмена на риалы. Тот что-то затянул это дело и, когда вспыхнула ссора из-за денег, получил от разъяренного туриста роковой удар.

Ранее TourDom.ru писал, что российские банки начали выпускать в тестовом режиме карты для иностранных туристов, также приезжающих в нашу страну с наличкой. Пластик призван облегчить им путешествие по России. Сервис доступен через платежную систему «Мир».