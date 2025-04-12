Изменен порядок оформления загранпаспортов для детей

Дети, достигшие 12 лет, должны сдавать отпечатки пальцев для получения загранпаспорта нового образца.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел России.

«Дети, достигшие 12-летнего возраста, должны пройти процедуру сканирования отпечатков пальцев», — подчеркнули представители ведомства.

Ранее руководитель маркетинга направления «Авиа» сервиса Туту.ру Екатерина Долгих дала советы по подготовке детских документов к поездке за границу.