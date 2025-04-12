Царство женщин: в Колумбии основали деревню, где царит матриархат

В Колумбии женщины, страдавшие от сексуального и домашнего насилия и столкнувшиеся с лишениями во время полувековой гражданской войны, основали экодеревню Нашира, в которой царит матриархат. Поселение находится в 20 километрах от города Кали, живут там преимущественно представительницы слабого пола, вырвавшиеся из нищеты и искавшие убежища. В Нашире созданы все условия, чтобы жительницы чувствовали себя в безопасности и расширяли свои права и возможности. А один из главных источников дохода для них — туризм. Что можно посмотреть в колумбийской деревне и как туда попасть — разбиралась «Лента.ру».

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Стоимость жизни в Нашире

Наширу основала глава колумбийского политического движения «Женщины за демократию» Анджела Куэвас де Дольмеш. Изначально планировалось, что жить там будут женщины, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны или оказались на грани бедности. Однако позже стало понятно, что в помощи нуждаются и другие колумбийки.

Проект финансируется государством и обеспечивает женщин всем необходимым, в том числе чистой питьевой водой, которая в дефиците в этом регионе. Источники дохода жительниц Наширы: проживание туристов в гостевых спальнях, переработка отходов, мелкомасштабное садоводство, выращивание фруктов и овощей, рыбоводство и производство керамики.

Проживание в Нашире бесплатное — нужно лишь подать онлайн-заявку и подождать, пока жительницы деревни рассмотрят и одобрят ее. Затем новеньким выдают все необходимое для постройки собственного жилья: щебень, экологически чистый кирпич, переработанные материалы, мусор или пластиковые бутылки с землей. Каждый дом имеет свой огород, в котором можно сажать овощи и фрукты для всей семьи. При этом налог за земельный участок женщины не платят.

На сегодняшний день деревня насчитывает 88 домов, которые возглавляют женщины. Во главе стоит женский совет директоров, который принимает решения большинством голосов. Деревня считается экологичной, поскольку местные жительницы активно занимаются переработкой мусора и находят применение любым старым вещам. А из пластика, стекла и прочих материалов изготавливают товары, которые потом используют в быту.

Могут ли мужчины жить в женской деревне

Мужчинам не запрещено проживать в деревне Нашира. К примеру, некоторые женщины живут со своими партнерами или другими членами семьи мужского пола. Однако последние смогли переехать туда лишь в 2009 году, когда деревня уже была полностью застроена. Таким образом сильный пол никак не повлиял на становление Наширы.

Кроме того, к мужчинам в деревне выдвигаются особые требования: например, им нельзя пить алкоголь или заниматься рукоприкладством. За провинности им назначают воспитательные работы, а в случае серьезных нарушений могут и вовсе выгнать — такие прецеденты уже случались.

Что интересного увидят туристы в Нашире?

Колумбийская деревня открыта для посетителей из разных стран с 2010 года. Туристы могут посетить экскурсии, ярмарки и мастер-классы, удобно разместившись на вторых этажах местных домов. На ярмарках можно купить товары, произведенные местными жительницами: керамические изделия, горшки, растения, перепелиные яйца, молоко.

В Нашире также есть секонд-хенд и ресторан, где подают блюда, приготовленные из фермерских продуктов. А для оплаты внутри деревни можно использовать их собственную валюту, производящуюся из переработанной бумаги.

Как попасть в Наширу?

До колумбийской столицы Богота можно добраться из Москвы на самолете с пересадкой в Стамбуле. Оттуда путь до города Кали по воздуху займет лишь час времени, а до Наширы придется ехать уже на наземном транспорте.

Однако лететь в Колумбию только ради матриархальной деревни совсем невыгодно, поскольку стоимость билетов может достигать 200 тысяч рублей. Тем не менее в стране также есть множество других достопримечательностей — красивые города с колониальной архитектурой, заповедные территории, затерянные города и национальные парки.