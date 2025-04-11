Эксперты сообщили, насколько выросла стоимость отдыха в Египте

Стоимость туристических поездок в Египет для россиян в марте 2025 года увеличилась на 7,3% по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время отдых в ОАЭ подешевел на 4,5%, следует из данных Росстата.

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«Среди услуг зарубежного туризма изменились цены: на поездки на отдых в Египет +7,3%, страны Закавказья +6,1%, Турцию +4,6%», — говорится в документе.

Также за месяц подорожал отдых в Казахстане и Узбекистане - на 3,7%, в Белоруссии - на 2,2%. Одновременно снизились цены на поездки в ОАЭ - на 4,5%, во Вьетнам, Индонезию, Малайзию и Таиланд - на 3,7%.

Среди услуг внутреннего туризма в марте выросла стоимость поездок на отдых на Черноморское побережье России - на 6,7%, проживания в гостиницах и мотелях - от 1,5% до 2,9%, экскурсионных туров по России - на 2,9%, путевок в дома отдыха, пансионаты - на 2,4% и санатории - на 2,1%, проживания в хостелах - на 0,7%, автобусных экскурсий - на 0,6%, отмечает статистическое ведомство.