Медузы в Тунисе: отделяем правду от мифов

Туристы, собирающиеся на отдых в Тунис, беспокоятся по поводу комфортности купания на пляжах этой страны из-за того, что летом у побережья случаются нашествия медуз.

© tourdom.ru

В комментариях к одному из постов по Тунису в тг-канале «Крыша ТурДома» развернулась целая дискуссия по теме. Мнения противоречивы. Одни приводят страшилки из СМИ о «жутких ожогах и шрамах», якобы грозящих тем, кому не посчастливится встретиться с морскими тварями. Другие ссылаются на собственный опыт:

«За шесть поездок в Тунис даже не видели медуз».

Чтобы разобраться, где правда, где домыслы, портал TourDom.ru обратился за комментарием к проживающему в Тунисе руководителю принимающей компании «Серж Тур» Сергею Слизкому. По его словам, повышенное количество медуз обычно наблюдается во второй половине августа, когда вода у побережья максимально прогревается. А в мае и июне, например, их может не быть вовсе. Миграция зависит от течений, много медуз порой бывает в районе Порт-Эль-Кантауи – пригорода курота Сусс. Пересуды о том, что у побережья Туниса некие «особо злобные» медузы, которые обжигают больнее и оставляют на теле долго незаживающие следы, безосновательны. Это тот же вид, что встречается по всему Средиземноморью. Купальщикам рекомендуется проявлять элементарную осмотрительность и осторожность.

Ранее разъяснения о ситуации с медузами давала на своем сайте Carthage Group, принимающая компания Библио-Глобуса в Тунисе:

«По ощущениям укус можно сравнить с ожогом крапивой – и это не столько страшно, сколько неприятно. Если тут же, набрав мокрого песка, активно потереть место укуса, можно избежать покраснения. Альтернативный способ – обильно промыть водой и протереть половинкой помидора. Сок томата нейтрализует ожог и убирает болезненные ощущения, хотя покраснение продержится еще некоторое время».

Мы проверили поисковые запросы в Яндексе: «медузы в Египте», например, интересуют туристов почти вдвое чаще, чем «медузы в Тунисе». Возможно, что это связано лишь с тем, что на египетские курорты отправляется больше российских туристов, чем на тунисские.

Полетные программы авиакомпании Express Airline из Москвы и Санкт-Петербурга в аэропорт Энфида-Хаммамет начнутся с 26 апреля по заказу туроператора Библио-Глобус. Кроме того, отправлять туристов на отдых в Тунис из российской столицы и Питера на крыльях Nouvelair Tunisie будет туроператор «Гранд Экспресс».

Ранее мы писали, что власти Туниса освободили 11 россиян, задержанных в ноябре прошлого года. Выдвинутые им обвинения не подтвердились.