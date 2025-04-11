Мальдивы подходят не всем: тем, кто ищет насыщенные маршруты и активный досуг, здесь может показаться слишком спокойно. Это направление для тех, кто ценит уединение, природу и полное отключение от городской суеты.

Если бюджет ограничен, разумнее выбирать отели с системой «все включено» – питание на островах дорогое, особенно напитки. При выборе курорта стоит обратить внимание на количество растительности: тень от пальм и деревьев позволит проводить больше времени вне номера, особенно в условиях жаркого климата.

Ошибки туристов на Пхукете, которые могут испортить отпуск

Солнце на Мальдивах активное, поэтому защита необходима круглый день. Южные атоллы считаются более дикими и малолюдными – хороший выбор для тех, кто ищет уединение.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @tonysibir.